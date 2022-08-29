شبكة طرق وكباري بأحدث التقنيات.. مشروع قومي للقضاء على الحوادث

ظلت حوادث الطرق تحصد أرواح الأبرياء على الطرق السريعة طوال السنوات الماضية، حتى جاءت المشروعات القومية التي استهدفت بناء شبطة طرق متكاملة لتسدل الستار على الدماء المهدرة على الأسفلت، وبحسب تأكيد اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس هيئة الطرق والكباري، فإن وزارة النقل تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي للطرق، مشيرا إلى أنها نجحت في خفض معدل الحوادث على الطرق السريعة.

وأوضح "حسام الدين"، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5500 كم من إجمالي 7000 كم من الطرق الجديدة، ومن أهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، وتطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومترًا، موضحا أن الدولة تسعى للقضاء على ظاهرة الحوادث نهائيا.

انخفاض نسبة حوادث الطرق

وفي تصريحات لـ"الوطن"، قال "حسام الدين"، إن انخفاض نسبة حوادث الطرق تطلب منا بذل مزيد من العمل للقضاء عليها، لافتا إلى أن الطرق والكباري تمكنت خلال السنوات الأخيرة وتحديدا بدءا من 2014، من تحسين الكثير من الطرق والوصول داخل المناطق وفيما بينها من خلال شبكات واسعة من الطرق باستخدام أحدث التقنيات، موضحا أن مصر احتلت المرتبة الخامسة عربياً والمركز الـ28 عالمياً في مؤشر جودة الطرق لعام 2019، بعد أن كنا المركز 128 عام 2014، ولم يصدر مؤشر جودة الطرق لعام 2022 حتى الآن.

خطط وزارة النقل لتطوير الطرق ونسبة حوادث الطرق

1- 29 % انخفاض في نسب حوادث الطرق في مصر من 2014 حتى 2021.

2- احتلت مصر المركز الـ28 عالميا في جودة الطرق في 2019 بعد أن كانت في المركز الـ128 في 2014.

3- زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة هيئة الطرق والكبارى للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق.

4- تنفيذ شبكة طرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ 2014.

5- رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالي أطوال 5000 كم بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.

6- يتم سنوياً تحديد أكثر 10 طرق وقوعاً للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل، ويتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال احتياجها.

7- رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى 30 ألف كم.

8- تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات باستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة بتكلفة تقديرية 10 مليارات جنيه.