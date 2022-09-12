6 إجراءات تفعلها إذا تشابه اسمك مع مطلوب جنائيا.. اعرفها

يعد تشابه الأسماء، مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يفاجأون بتشابه أسمائهم مع آخرين، وقد تصل إلى القبض على الشخص، بسبب تداخل الأسماء مع آخرين عليهم قضايا، مما قد يوصل الأمر إلى حدوث أزمات يتورط فيها شخص بسبب تشابه أسمه مع آخر.

إثبات تشابه الاسم

وحسب الخبير القانوني أشرف ناجي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتبعها الشخص لإثبات تشابه اسمه للخروج من هذه الورطة القانونية.

الإثبات بـ 6 إجراءات

وقال «ناجي»، إنه في حال تفاجأ أحد الأشخاص بالقبض عليه عن طريق الصدفة أثناء سفره أو تواجده في أحد الأكمنة، وذلك لتشابه اسمه مع أحد المطلوبين، تكون هذه مجرد مسألة إجرائية مؤقتة، ويمكن للشخص إثبات أنه ليس الشخص المطلوب، وأن ذلك نتيجة لتشابه الأسماء، من خلال الإجراءات الـ 6، وهي.

1ـ المطالبة بعرض الشخص الذي تشابه اسمه مع آخر، على الجهة الصادر منها الحكم أو القرار.

2ـ اللجوء للمباحث بالتحري حول الواقعة وإثبات ما يفيد بأنه ليس الشخص المطلوب.

3ـ إثبات الاختلاف في المقر السكني المضبوط عن المطلوب جنائيًا.

4ـ يقوم الشخص المضبوط بتقديم بطاقة الرقم القومي الذي تظهر اختلاف الرقم المسجل في الحكم أو المحضر.

5ـ تقديم شهادة الميلاد للشخص المضبوط، ويتم الرجوع لاسم الأم، في حال تشابه اسمه مع المطلوب رباعيًا.

6ـ ومن خلال محضر المحرر، يتم الكشف عن الفارق العمرى بين المضبوط والمطلوب جنائيًا.

إخلاء سبيله بعد التأكيد من صحة المعلومات

وأوضح «ناجي» أن في حال انتهاء الجهة الناظرة من صحة الأوراق المطلوبة، والتأكد من أنه ليس الشخص المطلوب، وأن ذلك مجرد تشابه في الأسماء يتم إخلاء سبيل الشخص المطلوب.