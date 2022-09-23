جدول مهرجان رشيد للموسيقى والغناء.. الختام غدا

تتواصل فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، وذلك بعد ساعات من حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس في الميناء الجديدة، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وأحيا الحفل الفنان مصطفى قمر بفقرة غنائية قدم خلالها مجموعة من أشهر أعماله، كما قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية الشهيرة، بحضور أكثر من 4 آلاف شخص.

وجاءت الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء الذي يقام للمرة الأولى في محافظة البحيرة، بعد حالة النجاح التي حققها مهرجان القلعة الشهر الماضي، وذلك تزامنا مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، واحتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذى يوافق 19 سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 24 سبتمبر الجاري.

جدول فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

ويشهد جدول فعاليات الدورة الأولى من مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، اليوم، حفلا موسيقيا في تمام الساعة الثامنة مساء للفنانة نسمة محجوب، ويسبقه فقرة غنائية يقدمها مجموعة من نجوم أوبرا القاهرة داليا فاروق، ليلى إيراهيم، عزت غانم، أسامة علي، سلمى الجبالي، وإبراهيم ناجي، يقدمون من خلالها مجموعة من أشهر الأغاني العامية، مع فرقة أوركسترا القاهرة بقيادة محمد وهيدي وإشراف فني للدكتورة إيمان مصطفى.

أما اليوم الأخير من فعاليات غد، يقام حفل لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار في تمام الساعة الثامنة مساء، يليه حفل الفنان هشام عباس وفرقته.

تفاصيل مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

ويقام مهرجان رشيد للموسيقى والغناء برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، وتحت تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ويأتي ضمن مجموعة من المهرجانات التي تم إطلاقها في عدد من المحافظات منها مهرجان أبيدوس في محافظة سوهاج، و مهرجان دندرة في محافظة قنا، ومهرجان السويس.