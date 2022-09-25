دبلوماسي عراقي يتابع مباراة كرة بالأمم المتحدة.. و«بغداد»: سنتخذ المناسب

علقت الخارجية العراقية على صورة تتداول لأحد الدبلوماسيين على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر متابعته لمباره كرة قدم في أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما نقتله شبكة «سكاي نيوز».

الخارجية العراقية تتأخذ الإجراءات اللازمة

وذكرت الخارجية العراقية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها تتابع موضوع الصورة التي تُتداول لموظف دبلوماسي وهو يتابع مباراة كرة قدم، وستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها.

المتحدث باسم الوزارة: أتابع ما تداول على السوشيال ميديا

وأفاد أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان صدر عنه، بأنّه يتابع باهتمام ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا، وستتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة، بما تعزز قيم الدبلوماسية العراقية، في هذه الشؤون بأسرع وقت.

واعتبر كثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك تصرف لا يليق بدولة العراق ولا بمن يمثلونها دبلوماسيا، خصوصا وأن الأمر كان خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.