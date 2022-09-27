محامٍ يوضح.. متى تسقط الأحكام الغيابية بالنسبة للحدث؟

شرع قانون الإجراءات الجنائية، بعض الحالات التي تسقط فيها العقوبة عن المتهم بالقضايا الجنائية، ومن هذه الحالات هو مرور فترة زمنية طويلة على صدور تنفيذ الحكم على المحكوم عليه، كما أن هناك بعض المواد التي تسقط الأحكام الغيابية بالنسبة للحدث.

متى تسقط الأحكام الغيابية بالنسبة للحدث؟

وستجيب «الوطن» خلال هذا التقرير على التساؤل الذي يبحث عنه العديد من المواطنين، «متى تسقط الأحكام الغيابية بالنسبة للحدث؟»، حسب أشرف ناجي المحامي بالنقض.

سقوط عقوبة الإعدام بعد مرور 30 عامًا

وأوضح «ناجي» إن قانون الإجراءات بالقضايا الجنائية، وفقًا للمادتين 528 و 529، أن تسقط عقوبة السجن المحكوم بها فى الجنايات بأن يمضى 20 عاما وعقوبة الإعدام تسقط بمضي 30 عاما، وتسقط العقوبة أيضًا في حالة وجود المحكوم عليه خارج البلاد.

محكمة الأحداث

وأضاف المحامي أنه وفقًا للمادة 122 التي نصت على أن «محكمة الأحداث تختص دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما أنها تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها بالمواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون».

وأشار «ناجي» إلى أن القانون استثناء من حكم الفقرة السابقة أن يكون الاختصاص لمحكمة أمن الدولة العليا أو الجنايات وذلك حسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه 15 عاما وقت ارتكابه للجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث عن ظروف الطفل من جميع النواحي، ولها أن تستعين في هذا الأمر بمن تراه من الخبراء، وفقًا للمادة 122 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

وقال «ناجي» إنه وفقًا لنص المادة 143 أنه تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب، المادة 143 من ذات القانون.