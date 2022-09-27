قنا تحتفل باليوم العالمي للسياحة.. عروض ترفيهية ومعرض للأسر المنتجة

احتفلت محافظة قنا باليوم العالمي للسياحة والذي أقيم في معبد دندرة تحت شعار «إعادة التفكير في السياحة»، وسط حضور المسؤولين في المحافظة، وتخللها عروضا فنية من تنورة وتابلوه النوبة ومعرض حرف تراثية، وذلك بهدف الوعي وإظهار دور السياحة داخل المجتمعات.

اليوم العالمي للسياحة

وقال اللواء أشرف الدادوي، محافظ قنا، إن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار «إعادة التفكير في السياحة»، بهدف زيادة الوعي وإظهار دور السياحة داخل المجتمعات على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة المصرية تهدف إلى الارتقاء بالمنتج السياحي المصري من أجل زيادة الحركة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وفتح أسواق سياحية جديدة.

وأضاف «الداودي»، أن معبد دندرة من المعابد الفريدة التى تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، موضحا أنه من أكبر المعابد مكتملة الأركان في مصر، حيث يوجد به سقف وجوانب، ويعود للإله «حتحور» رمز الجمال والخصوبة والنيل، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية، مثل الهيكل الرئيسي لمعبد «حتحور» ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة.

شهد الاحتفال عددا من العروض الفنية قدمتها الفرقة القومية للفنون الشعبية، مثل التنورة وتابلوه النوبة، والتي حازت على إعجاب الحاضرين الذين استمتعوا بتلك الفقرات التراثية المميزة، بالإضافة إلى عدد من العروض التي قدمها طلبة وطالبات مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات.

معرض الأسر المنتجة في معبد دندرة

وعلى هامش الاحتفال، تفقد محافظ قنا معرضا للأسر المنتجة بالمعبد، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظة، حيث يضم المعرض عددا من منتجات الأسر التسويقية والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الحرف التراثية واليدوية، حيث ضمت منتجات من «الفركة والفخار والخزف والمشغولات الخشبية والإكسسوارات».

ويأتي المعرض ضمن خطة الدولة لإقامة المعارض الإنتاجية في المناطق السياحية، وتسويق المنتجات التراثية لزائري المعبد للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.