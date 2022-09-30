وفاة مدمن حقن نفسه بالخطأ في الوراق.. «انفجار شريان الفخذ»

توفي عامل ألوميتال بهبوط في الدورة الدموية عقب نقله إلى مستشفى القصر العيني، وتبين قيامه بحقن نفسه بمادة الهيروين المخدر بطريق الخطأ مما تسبب في انفجار شريان الفخذ الأيمن، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص، 45 سنة، وقدم تقريرا طبيا من مستشفى القصر العيني باسم شقيقه 34 سنة، عامل ألوميتال بدخوله للمستشفى يعاني من حقن خاطئ ونزيـف بالشريان الفخذي بالقدم اليمنى ووفاته بهبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف بالشريان.

متعاطي المواد المخدرة

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن المتوفي كان من متعاطي المواد المخدرة «مادة الهيروين»، حيث تبين من خلال سؤال شقيقه المتوفي أنه من متعاطي المواد المخدرة عن طريق حقن نفسه بمادة الهيروين المخدر.

علاج داخل مصحة

كما تبين أنه كان يتلقى العلاج بالمصحات لمدة سنة ونصف، وعند دخوله المستشفى كـان في حالـة إعياء شديد نتيجة انفجار شريان الفخذ الأيمـن وتوجه بـه إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، ولا يتهم أحد أو يشتبه في أحد، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار حقن بالذراعين والفخذ الأيمن، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.