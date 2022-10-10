طلاب بسوهاج يقيمون حفل تأبين لمعلمهم وزميلهم: «مش متخيلين المدرسة من غيرهم»

فاجعة تلقاها طلاب مدرسة المحاسنة الثانوية المشتركة، دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب وفاة مديرهم وزميلهم، في أيام قليلة، ليسيطر الحزن على طلاب المدرسة والعاملين بها، ليقرروا تنظيم حفل تأبين لهما، إذ ضربوا مثالا عمليًا في الوفاء تجاه معلمهم.

حالة من الحزن انتابت طلاب المدرسة والمعلمين عقب سماعهم وفاة «أحمد محمد أحمد»، مدير مدرستهم، وسط كلمات تكسوها الحزن والألم، وبدموع لم تتوقف عبروا عن حزنهم: «فقدنا الأستاذ أحمد محمود، مدير المدرسة، وهو رمزا حييًا خلوقا من رموز التربية والتعاليم، عهدناه مرببا فاضلاً، وتسبب فقدانه في حزن شديد لنا»، هكذا عبر جمال خليل العقر، مسؤول الشؤون الإدارية بالمدرسة، عن حزنه.

الفقيد كان لديه حماسًا شديدًا للعام الدراسي الجديد

الفقيد كان لديه حماسًا شديدًا للعام الدراسي الجديد، متابعًا للاستعدادات والتجهيزات الأولية، وكان محبا للعمل، وودودا محبا للجميع، وكان دائم التواصل مع الطلاب ويسمع شكواهم، وفق «العقر».

لم تكن وفاة مدير المدرسة وحدها هي من أفجعت الطلاب، بل وفاة «السيد فادي»، الطالب بالصف الأول الثانوي، إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع «نقل»، أصابهم بالحزن وفق مسؤول الشؤون الإدارية: «كانت بداية سنة دراسية صعبة وقاسية علينا، السيد كمان اتوفى وأصاب قلوبنا بكسر وجرح عميق».

طالب: لم نتخيل المدرسة دون وجودهما

لم يتخيل الطلاب، أنهم سيذهبون إلى مدرستهم ولن يجدوا معلمهم وزميلهم، فكلماتهما مازالت ترن في قلوبهم وذاكرتهم وفق «خالد محمد»، طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المحاسنة: «لم نتخيل المدرسة دون وجود الأستاذ أحمد وفادي، فكانا لهما طابعًا خاصًا يتميزان بالهدوء والطيبة».

وأقام معلمون وطلاب الثانوية بجرجا في سوهاج حفل تأبين لهما، تحدثوا فيه عن الفقيدين وأعمالهما وصفاتهما الحميدة، وقرأوا خلاله بعض آيات من القرآن الكريم والدعاء لهما بالمغفرة والرحمة.