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تسليم 64700 تابلت للصف الأول الثانوي العام بـ«تعليم الجيزة» 

كتب:

كريم روماني
11:32 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
التابلت - أرشيفية

التابلت - أرشيفية

شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وبحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، تسليم 64700 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة؛ تمهيدا لتسليمها للطلاب بالمدرس.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان، تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت، وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجي بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

حضر تسليم الأجهزة، بدور المتولي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن، وأسامة مصطفى مدير إدارة وحدة السيارات، وكامل طه أمين مخزن، ومحمد زغلول أمين المخزن، ومحمود رضا أمين المخزن.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.