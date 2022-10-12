داخل أحذية.. تفاصيل إحباط تهريب ذهب وإسترليني بالملايين من السلوم للغردقة

عشرات سبائك الذهب يتجاوز سعرها الـ 10 ملايين جنيه قادمةً من ليبيا، وآلاف الجنيهات الاسترليني التي يبلغ سعرها بالمصري ملايين أيضاً، تلك الملايين التي كانت مخبأة بطريقة عبقرية في أماكن لا تخطر على بال أحد، كان المهربون يعتقدون أنّهم سيتمكنون بالهرب بها دون أن يمسك بهم أحد ليحققوا بها أرباحاً طائلة داخل مصر، إلا أنّ يقظة رجال الجمارك أحبطت تهريبها.

ومن السلوم إلى الغردقة اختلفت الأشياء المهربة بينّ ذهب وعملات أجنبية إلا أنّ كلمة السر المشتركة بينهما كانت «الأحذية».

إحباط تهريب عملات أجنبية

أحبطت إدارة الجمارك بمطار الغردقة الدولي، تهريب كمية ضخمة من العملات الأجنبية، بحوزة أحد الركاب القادم على متن أحد خطوط الطيران الإنجليزية من لندن، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث أنكر امتلاكه شيئاً يستحق سداد رسوم جمركية أو ضرائب.

أخفى الأموال داخل الأحذية

وعقب فحص حقائب الراكب بواسطة أشعة «إكس راي» تبين امتلاكه 62480 جنيها إسترلينيا، قام بتخبئتها داخل أحذيته الشخصية، وتحرر محضر ضبط جمركي بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات.

تحريز المضبوطات وتحرير محضر

ووجهت للراكب اتهامات بمخالفة القانون رقم 194 لسنة 2020 والصادر من البنك المركزي والجهاز المصرفي، والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

إحباط تهريب كمية كبرى من سبائك الذهب

فكرة عبقرية سيطرت على عقلي شخصين لتهريب كمية كبرى من سبائك الذهب القادمة من دولة ليبيا، وإدخالها إلى مصر عبر منفذ السلوم البري الحدودي مع ليبيا، بالمخالفة للقانون، ودون دفع الرسوم الجمركية والضرائب، إلا أنّ يقظة رجال الجمارك أحبطت محاولة التهريب، وتمكنت من ضبط كل الذهب.

أخفيا الذهب أسفل فرش أحذيتهما

رغم الفكرة العبقرية التي استخدمها «ف.ص.ع»، و«ص.س.ا» لإخفاء الذهب، إلا أنّ الارتباك سيطر عليهما، وبسؤالهما عن امتلاكهما لأي شيء يستحق دفع ضرائب أو رسوم جمركية، أنكرا، إلا أنّه بتفتيشهما تفتيشاً ذاتياً تبينّ أنهما يخفيان كمية كبيرة من السبائك الذهبية أسفل فرش الأحذية التي ينتعلانها.

حملا أكثر من 10 كيلو ذهب

وتبينّ أنّهما يحملان سبائك ذهبية بلغ وزنها 10.188 كيلو، يبلغ سعرهما 10697400 جنيه، بينما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عليهم 5 ملايين و434 ألفا و280 جنيهاً، وجرى تحرير محضر الضبط الجمركي اللازم لهما.