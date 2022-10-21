فصل التيار الكهربائي غدا عن 9 مناطق بالقليوبية.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية عن قطع التيار غدا عن 9 مناطق داخل مركزي «طوخ وشبين القناطر»، بسبب أعمال الصيانة.

وذكر بيان للشركة عن فصل الكهرباء عن مدينة طوخ غدا السبت بداية من 9 صباحًا، حتى انتهاء أعمال الصيانة الدورية على محول البنايين.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء بطوخ

وأضافت الشركة أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى غدا هي: «شارع جلال حجاج وشارع محمود حواش وشارع عرفات، ومغذي الكسابية بمركز شبين القناطر»، لإجراء صيانة دورية بداية من 9 صباحا، حتى انتهاء أعمال الصيانة بالمركز.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء بشبين القناطر

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل بمركز شبين القناطر هى «عرب الغدير، وعزبة الضلال، وعزبة رفعت ربيع وقرية الكسابية وعزبها وعرب الرواشدة وعزبة أبو الدهب».

وناشدت شركة الكهرباء، أصحاب المخابز ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل خاصة الخدمية منها وتدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.