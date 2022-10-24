مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين في هجوم لـ«الشباب» الصومالية على فندق بمقديشو

قُتل 9 أفراد وأصيب 47 آخرين هجوم لحركة الشباب الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

يذكر أن صباح أمس الأحد انفجرت سيارة مفخخة في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال، وتمكنت قوات الشرطة من القضاء على منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف الفندق عن طريق السيارة المفخخة وسط إطلاق نيران مستمر في بلد يشهد عمليات إرهابية باستمرار من قبل حركة الشباب المتشددة، بحسب قناة «العربية».

هدف العملية الإرهابية

بدوره، ذكر المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الإرهابية، عبديسيس أبو مصعب، أن الجماعة كان هدفها ضرب مدير منطقة جوبالاند.