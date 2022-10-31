معلومات عن مشروع «زهور 15 مايو» قبل تسليمه للسكان.. يضم 1008 وحدات سكنية

على بعد 35 كم من القاهرة، تقع مدينة 15 مايو شرق حلوان، يحدها غربًا طريق الأوتوستراد مصر الجديدة / حلوان، ومن الشرق أراضي أملاك الدولة، ومن الجنوب طريق «الصعيد - القاهرة - الكريمات»، وتضم المدينة مشروع «زهور 15 مايو»، وهو سكن بديل لمنطقة «الزرايب» سابقا.

ويعد مشروع «زهور 15 مايو»، واحدا من مشروعات السكن البديل، التي تهتم بتنفيذه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار تنفيذ ملف القضاء على المناطق العشوائية، وتوفير سكن آمن للمواطنين، يتيح لهم حياة كريمة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مكونات مشروع «زهور 15 مايو»، قبل تسليمه للسكان، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو.

مكونات مشروع «زهور 15 مايو» قبل تسليمه للسكان

- منطقة «زهور 15 مايو» هي مجتمع عمراني متكامل تضم 1008 وحدات سكنية.

- يضم مشروع «زهور 15 مايو» حظائر نموذجية لفرز القمامة.

- يتضمن مشروع «زهور 15 مايو» جميع الخدمات والمرافق من مياه وصرف وكهرباء واتصالات.

- سيتم توصيل الغاز عند البدء في توصيل الخطوط الرئيسية لمنطقة الزهراء بجوار منطقة زهور مايو.

- كما يشمل مشروع «زهور 15 مايو» سوقا تجارية وحضانة ومركزا طبيا.

- سيتم طرح عدد من المحال التجارية بأنشطة مختلفة وصيدلية لتوفير جميع الخدمات للسكان.

- تجهيز الوحدات السكنية البديلة بالأثاث الكامل وجميع المستلزمات المنزلية التي يستخدمها السكان.

- يأتى تجهيز الوحدات السكنية البديلة في إطار توفير «حياة كريمة» لأهالي منطقة الزرايب سابقاً.

- يمتد مشروع «زهور 15 مايو» على مساحة 68 فدانًا.

- يبعد مشروع «زهور 15 مايو» عن منطقة «الزرايب» بنحو كيلو متر.

- يستعد جهاز مدينة 15 مايو، خلال هذه الأيام لتنسيق الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات السكنية البديلة للسكان خلال الفترة المقبلة.

- يعد مشروع «زهور 15 مايو»، واحدا من مشروعات تطوير العشوائيات، التي تسعى الدولة للقضاء عليها، وتوفير حياة آدمية كريمة لجميع المواطنين.