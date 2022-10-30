ضبط أخطر مزور للاحتيال على المواطنين بالمنيا.. «يتخفى وراء شخصيات وهمية»

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفاصيل قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وإنتحال أسماء وصفات غير حقيقية وإستغلالها فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .

وقيامه بالتنقل بين العديد من المحافظات بالأسماء والصفات المنتحلة لإرتكاب جرائمه وصدور العديد من الأحكام الجنائية ضده بإسمه الحقيقى والأسماء والصفات المنتحلة بلغ إجماليها 5 أحكام فى قضــايا تزوير بإجمالى أحكام بلغت مدتها 43 عاماً فضلاً عـــن صـدور 45 حكم قضائى متنوع فى قضايا من بينها "نصب، تبديد، شيكات ، ضرب، سرقة بإجمالى أحكام بلغت مدتها 100 سنة تقريباً.

كما تبين قيام المذكور بإستئجاره إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته نماذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيهات مُقلدة منسوبة للعديد من الجهات والوزارات الحكومية و بطاقات رقم قومى وكارنيهات "مزورة"و عدد كبير من المحررات الرسمية المزورة منسوبة للعديد من الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والحكومية - مبلغ مالى - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إصطناع المحررات المزورة).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته إعترف بتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع شخصين - مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة المنيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة - المنيا" تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما بطاقة رقم قومى و صورة جواز سفر "مزورين بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بغسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى من خلال شرائه شقة سكنية بأحد التجمعات السكنية وشراء سيارة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.