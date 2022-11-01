إحالة أوراق شاب للمفتي لاتهامه بقتل مسن في الدقهلية.. غدر بمن أحسن إليه

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية اليوم، إحالة أوراق شاب إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة يوم 27 نوفمبر 2022 للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهام الشاب بقتل مسن في أرضه الزراعية بتهشيم رأسه بجزع شجرة بعد أن عطف عليه وأعطاه الطعام، واستضافه، إلا أنه أراد سرقة هاتف المجني عليه ومتعلقاته من أجل شراء المواد المخدرة، فهشم رأسه وفر هاربًا بالمسروقات.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال الدين غيث، وذلك في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية.

إحالة شاب إلى محكمة الجنايات

وكان المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم «ثروت عبد الرحمن منصور»، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في 1/7/2022 قتل المجني عليه عبد الملك أحمد بكر محمد «والد الشهيد محمد عبد الملك»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما إن بات في مرمى هلاكه حث استل أداة - جزع شجرة - وسددها برأسه غير مرة قاصدًا إزهاق روحه.

كشف غموض حادث مقتل مسن

وتمكنت مباحث تمي الأمديد من كشف غموض الحادث وتبين قيام المجلي عليه باستضافته المتهم بالأرض خاصته والإنفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب أن قام والديه بطرده من مسكنهما لسوء سلوكه، وأخذ يغدق عليه المال وضمه في كنفه، إلا أن المتهم لم يلتفت إلى ما قام به المجني عليه، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه للاستيلاء على المبالغ النقدية إحرازه عقب أن رصدها بعينه، فقبع له يرصد محل الواقعة وينتشي الجواهر المخدرة ليقدم على ما اعتزم عليه.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه ما أن غط المجني عليه في سباته وانصرف عنهما مرافيقهما فاستل أداة- جزع الشجرة كبيرة الحجم وسدده في رأسها غير مرة، محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالي والهاتف الجوال خاصته وفر هاربا من المكان.

وضبطت مباحث تمي الأمديد من ضبط المتهم وجزء من المبلغ المستولي عليه والهاتف الجوال، وبمواجهته في التحقيقات، اقر بارتكاب الواقعة وأعزى قصده التصميم المسبق على إزهاق روح المجني عليه وسرقته.