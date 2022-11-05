ضبط حشيش بـ900 ألف جنيه بحوزة سيدة في الإسكندرية

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حال وجودها بالمنطقة سكنها، وبحوزتها 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلو جرام، طبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالىي، وهاتف محمول.

مواجهة المتهمة

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من حصلية الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهان وتقدّر قيمة المواد المخدرة المالية المضبوطة بنحو 875 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.