ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة في القاهرة لسرقة المواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، أحد الأشخاص في محافظة القاهرة، حال شروعه في سرقة أحد المواطنين بأسلوب «انتحال الصفة».

تفاصيل الواقعة

وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على تكثيف المرورات الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة، موضحة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.

القبض على المتهم

وباستبيان الأمر، أمكن ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته «طبنجة صوت- جهاز لاسلكي- هاتف محمول»، وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط، استوقفه المتهم وادعى أنه من رجال الشرطة، وقام بتفتيشه إلا أنه ارتاب فى أمره واستعان بالأهالى.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليه، اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب «انتحال الصفة»، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى صورة رخصة سلاح ناري باسمه وصورته، والمهنة ضابط شرطة «مزورة»، اعترف باصطناعها عن طريق برنامج «الفوتوشوب» المحمل على هاتفه المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية.