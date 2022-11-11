عضو بـ«الشيوخ»: لقاء السيسي وبايدن يؤكد دور مصر المحوري عالميا

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله للمشاركة في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ، تناول العديد من الملفات والقضايا، ما يبشر بنتائج إيجابية على المدى القريب، ويؤكد أهمية دور مصر المحوري عالميا.

وقف القتال في قطاع غزة

وأكد الجندي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية الجهود المبذولة من قبل السلطات المصرية لوقف القتال في قطاع غزة، ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية، يشير إلى أهمية اعتراف الولايات المتحدة بريادة مصر وقدرتها على حل مشكلات المنطقة بحنكة وإرادة حقيقية تستهدف تحقيق السلام للشعوب.

لقاء السيسي وبايدن

ولفت إلى أن دعم الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع السيسي، مبادرة مصر بشأن حل الأزمة الروسية الأوكرانية يعطي مزيدا من الاهتمام والثقل تجاه تلك المبادرة من جميع دول العالم، ووضعها أولوية على أجندة المجتمع الدولي من أجل وقف نزيف الخسائر سواء المادية أو البشرية والعمل على تخفيف الآثار السلبية للتداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها تلك الأزمة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان الرئيس الأمريكي عن مبادرات جديدة لمعالجة أزمة المناخ من بينها مبادرة لدعم مصر في توليد 10 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تساهم بشكل رئيسي في تحقيق عنصر السرعة للطاقة المتجددة بجميع صورها، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ويعزز قيادة الولايات المتحدة في معالجة أزمة المناخ، وتأكيد العمل تجاه الالتزامات العالمية.

حقوق الإنسان في مصر

وأضاف أن عرض الرئيس السيسي خلال اللقاء لجهود الدولة المصرية تجاه ملف حقوق الإنسان، يؤكد أن القاهرة لا يوجد لديها ما تخفيه، وأنها تسعى بكل السبل للالتزام بالاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب إطلاق الحوار الوطني، واستمرار لجنة العفو الرئاسي لمتابعة كل القضايا وقوائم الأسماء التي يجري تحديدها لمنحها العفو الرئاسي والتصديق عليها والإفراج عنهم.