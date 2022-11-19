مقتل أربعة عسكريين سوريين وإصابة آخر في قصف جوي إسرائيلي

قُتل أربعة عسكريين سوريين وأصيب آخر، ووقعت بعض الخسائر المادية، جراء قصف جوي إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

مصدر عسكري سوري: المقاتلات نفذت الهجوم من فوق البحر المتوسط

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذت المقاتلات الإسرائيلية قصفا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس، مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ الإسرائيلية.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

يذكر أن عسكريان سوريان قُتلا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في 13 من الشهر الجاري جراء قصف إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.