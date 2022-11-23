السجن عامين لمحام متهم بالتزوير في أوراق رسمية بالبحر الأحمر

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام محمد محمد عيسى، بمعاقبة المتهم «م. ع» َمحام، بالحبس عامين مع الشغل، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمصادرة، وذلك في القضية رقم 664‪ لسنة 2022 قسم ثان الغردقة، بتهمة التزوير في محررات رسمية.

القبض على محام للتزوير في أوراق رسمية

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بالقبض على محام يدعى «م. ع»، ويعمل محاميا، ومقيم بدائرة قسم ثان الغردقة؛ لقيامه بالتزوير في محرر رسمي، فتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة.

تفاصيل واقعة التزوير في أوراق رسمية

وتبين من التحقيقات، أن المتهم قام بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير توكيل عام لبيع وحدة سكنية مملوكة لإحدى السيدات على خلاق الحقيقة، واستعان بالشخص المجهول في تزيله توقيعات نسبها لموظفين عمومين بمكتب توثيق ضواحي الغردقة.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث الغردقة، من إلقاء القبض على المتهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، وعاقبته المحكمة بالحبس عامين مع الشغل.