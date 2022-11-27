اعتماد «طب أسنان» بجامعة مصر للعلوم من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة

اُعتمدت كلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كمركز للتدريب للجمعية الملكية للجراحين بأدنبرة، وذلك في إطار سعي إدارة الجامعة لوضعها في مكانة دولية مرموقة.

وشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية قبول الاعتماد من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، بحضور الدكتور فيليب تايلور عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

الانتهاء من مركز التدريب خلال العام المقبل

وأكد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، ناقش الاستعدادات الخاصة بإعداد قاعات الاختبارات لعقد الاختبارات الخاصة بالجمعية الملكية للجراحين بكلية طب الاسنان بالجامعة، موضحا أن المركز يعد الوحيد فى أفريقيا والشرق الأوسط وسيتم الانتهاء منه خلال العام المقبل، ويشمل 300 وحدة للاختبارات الإلكترونية مجهزة طبقا لأعلى المعايير الدولية.

وعلى هامش زيارته للقاهرة، قام عميد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، بتفقد كلية طب الأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعي، والمكتبة المركزية بالجامعة، والمكتبة الإلكترونية وقاعات الاختبارات الإلكترونية، ورافقه كل من رئيس الجامعة، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور أشرف حاتم، والدكتور هالة المنوفى عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى بالجامعة.

توفير التدريب اللازم للتأهيل لزمالة الكلية

وأشاد وزير التعليم العالى والبحث العلي بتفوق وبنجاح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في اجتياز الاعتماد المبدئي من الكلية الملكية بأدنبرة كمركز مؤهل لتوفير التدريب اللازم للتأهيل لزمالة الكلية الملكية المتخصصة، واجتياز معايير الكلية الملكية وتحقيق متطلبات الاعتماد كعلامة على جودة الخدمات التعليمية والطبية بالجامعة، مؤكدا أهمية التعاون مع الكلية الملكية بأدنبرة في كل التخصصات المختلفة، خاصة أنها تُعتبر واحدة من أكبر الكليات فيما يخص الحاصلين على الزمالة والتي تأسست منذ أكثر من خمسمائة عام، وتمنح الزمالة فى جميع التخصصات الطبية.

وشهد «عاشور» تسليم الشهادة المقدمة من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة لرئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لاجتياز الاعتماد المبدئي من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة كمركز مؤهل، لتوفير التدريب اللازم للتأهيل لزمالة الكلية الملكية المُتخصصة.