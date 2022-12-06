كل ما تريد معرفته عن برنامج تكنولوجيا القطاع الصيدلي بجامعة برج العرب

كشف الدكتور محمد الجوهري، القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، التفاصيل الخاصة ببرنامج تكنولوجيا القطاع الصيدلي، موضحاً أن البرنامج يمنح درجة الدبلوم بعد عامين والبكالوريوس بعد أربعة سنوات، وأن دبلوم تكنولوجيا صناعات دوائية لمدة عامين يهدف لإعداد فنيين تصنيع الدواء لديهم المهارات الفنية اللازمة للعمل بقطاع التصنيع الدوائي.

وأضاف الدكتور محمد الجوهري، لـ«الوطن»، أنّ البرنامج الخاص بالدبلوم يهدف لأن يكون الخريج قادر على التواصل الفعال والتعاون مع أعضاء فريق التصنيع، والالتزام بأخلاقيات المهن الصحية والمعايير المهنية الاحترافية، وإنتاج دواء حساس للجرعة تحت إشراف ومتابعة، وممارسات التصنيع الجيدة ومعدات استشكاف الأخطاء وإصلاحها.

المسميات الوظيفية لخريجي البرنامج

وعن مسميات الوظيفة، أكد القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب، أن المسميات لخريج البرنامج هي مندوب أدوية أو مندوب دعاية طبية، وفني صناعات دوائية، موضحاً أن فرص العمل هي شركات الأدوية المحلية والدولية، والمعامل البحثية المعنية في مجال البحث العلمي والجامعات، والمعامل البحثية في مصانع وشركات إنتاج الأدوية، وفرص عمل مجال ضمان وتوكيد الجودة في مصانع وشركات الأدوية، ومصانع إنتاج العناية بالبشرة وتصنيع مستحضرات التجميل، ومصانع إنتاج المكملات الغذائي.

وعن بكالوريوس تكنولوجيا صناعات دوائية متخصص 4 سنوات دراسية، فهو يهدف إلى إعداد تقني صناعات دوائية وأمان وسلامة الدواء ويشارك في تصنيع الدواء والمستحضرات الطبية بأعلى معايير الجودة والسلامة.

أهداف البرنامج

وأكد الدكتور محمد الجوهري، أنّ البرنامج يهدف لأن يكون الخريج قادرا على التواصل الفعال والتعاون مع أعضاء فريق التصنيع، والالتزام بأخلاقيات المهن الصحية والمعايير المهنية الاحترافية، والإشراف والإنتاج والتوثيق ومراقبة الجودة لصناعة الأدوية الصيدلانية، وتطبيق المعرفة بأساسيات صناعة الدواء والتعامل مع الخامات في الاختبارات المعملية وحل مشكلات الإنتاج.

وعن مسميات وظيفية هي تقني صناعات دوائية، وتشمل فرص العمل شركات الأدوية المحلية والدولية، والمعامل البحثية المعنية في مجال البحث العلمي والجامعات، والمعامل البحثية في مصانع وشركات إنتاج الأدوية، ومصانع إنتاج المكملات الغذائية.