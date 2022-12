معلومات عن فرانك سيناترا في ذكرى ميلاده الـ107.. «أعظم مطربي القرن العشرين»

أيقونة فنية لم تتكرر، استحق عن جدارة أن يكون أسطورة وملهمًا لكثير من عشاق الفن، ووصفه عشاقه بأنّه «أعظم مطرب في القرن العشرين»، هو فرانك سيناترا، الذي يمر اليوم 107 أعوام على ميلاده، أحد أشهر نجوم الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ذاع صيته وتجاوز جميع أنحاء العالم، ورغم رحيله قبل نهاية التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنّ أغنياته وأعماله الفنية ما زالت شاهدة على مبدع حقيقي مّر على هذه الأرض وترك أثرًا لن يزول.

وفي ذكرى ميلاد فرانك سيناترا، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه حسب ما نشر عنه في موقع IMDB، كما يلي.

ذكرى ميلاد فرانك سيناترا

- سيناترا من مواليد مدينة هوبوكن بولاية نيجرسي في أمريكا يوم 12 ديسمبر عام 1915.

- وُلد لأبوين من صقلية من مهاجرين إيطاليا.

- بدأ مسيرته في الغناء مع منتصف ثلاثينيات القرن الماضي من خلال العمل بإحدى الحانات مع فرقة محلية، وبدأ معها العمل بالإذاعة والمسارح حتى أصبح المغني الرئيسي للفرقة.

ألبوماته الأكثر مبيعًا في التاريخ

- باع أكثر من 150 ألبوما غنائيا، كما أنّ أسطواناته هي الأكثر مبيعًا في التاريخ.

- من أشهر أغنياته:

Something stupid

Strangers in the night

my way

new york

- بدأ مشواره في السينما عام 1943، واستمر عمله على شاشتها حتى ستينيات القرن الماضي، ويقدّر رصيده السينمائي بنحو 26 فيلما.

حاصد للجوائز

- حصد جائزة أوسكار خاصة عام 1945 عن مشاركته في فيلم قصير عن الاختلاف الديني والعرقي.

- فاز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عام 1953 عن فيلم from here to eternity.

- من أكثر مشاهير الفن حصدًا للجوائز، حظى بجائزة جرامي نحو 10 مرات، وجائزة جولدن جلوب نحو 4 مرات، وحصل على 3 نجوم في ممر الشهرة بهوليود.

- تزوج 4 مرات، ولديه 3 أبناء من زوجته الأولى.

- توفي 14 مايو عام 1998 عن عمر ناهز 82 عامًا إثر أزمة قلبية.