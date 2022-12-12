محاكاة لحملة توعوية حول قضايا المناخ لطلاب إحدى المدارس الخاصة

دشنت مدرسة لغات محاكاة لحملة توعوية للطلاب حول قضايا المناخ وحماية البيئة من عبث الإنسان، وجاء ذلك تطبيقا لتوصيات مؤتمر COP27 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة نشر الوعي البيئي ومشاركة الأطفال والشباب فيما يدور حولهم من أحداث.

أول مركز مصري مدني لإزالة الكربون

وقال الدكتور مصطفي الشربيني سفير المناخ الأوربي إن مركز الاستدامة وحلول انبعاثات الغازات الدفيئة، يقوم بتشجيع تلك الحملات التوعوية حيث يعد أول مركز مصري للمجتمع المدني لإزالة الكربون لحساب البصمة الكربونية للأعمال والمنتجات ووضع الحلول لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

أهمية وهدف حملات المدارس التوعوية بالبيئة

وأضاف الشربيني في تصريح لـ «الوطن»، أن المركز بدأ العمل على تلك الحملات مع رواد المدارس منذ شهرين بعقد ندوتين للتوعية بالعمل المناخي وتعليم وتحفيز طلاب المدارس الخاصة واللغات بأهمية المشاركة في العمل المناخي لامتلاكهم قوة بشرية هائلة.

وأكد سفير المناخ أن مشاركة طلاب مدارس اللغات في الحملة التوعوية تستهدف تحفيز جميع المدارس على تدشين حملات خاصة بالتوعية البيئية وذلك تحقق بالفعل من خلال إطلاق مدارس أخرى حملة توعوية للحفاظ على البيئة.

وأوضح الشربيني أن تلك الحملات تأتي ضمن مبادرة المليون شاب متطوع، لتفعيل نشاط سفير المناخ الصغير على أرض الواقع بالإضافة إلى تجهيز عمل مسرحي بعنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، سبق عرضه على مسرح جامعة عين شمس وكان مردوده كبير للغاية في الثقافة المناخية لأن الأطفال يشيعون تلك الثقافة بين أفراد الأسرة.