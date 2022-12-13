«التعليم»: تلاميذ الصف السادس الابتدائي يدرسون مناهج مطورة العام المقبل

كشف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استكمال خطة تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن تلاميذ الصف السادس الابتدائي سيدرسون مناهج مطورة العام الدراسي المقبل 2023-2024، موضحا أن الوزارة لديها خطط شاملة لتطوير المناهج الدراسية، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين.

مناهج الصف السادس الابتدائي الجديدة تعتمد على الفهم

وقال «حسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مناهج الصف السادس الابتدائي الجديدة، والتي سيتم تدريسها للتلاميذ العام الدراسي المقبل 2023-2024، ستعتمد على الفهم، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة شاملة للعمل على الأرتقاء بمستوى جموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، موضحا أن خطة التطوير مستمرة، وأن التطوير سيشمل جميع الصفوف الدراسية.

تطوير المناهج الدراسية أحد الركائز الهامة في تطوير التعليم

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمناهج، أن هناك تطويرا شاملا في مناهج الصف السادس الابتدائي، وسيتم تدريس المناهج الجديدة في جميع المواد بداية العام الدراسي المقبل 2023-2024، مؤكدا أن تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال اعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، أحد الركائز الهامة في خطة تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، منوها إلى أن الأرتقاء بمستوى جموع الطلاب بجميع الصفوف الدراسية أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم.

لا صحة لتدريس الكيمياء لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي

وكان الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن تدريس مادة الكيمياء لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي بالترم الثاني من العام الدراسي الحالى 2022-2023، غير صحيح على الاطلاق، منوها إلى أن دراسة مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة فقط، وأن طلاب الصف الخامس الابتدائي يدرسون مادة العلوم المتكاملة، بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.