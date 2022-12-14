«تحالف العمل الأهلي» ينظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا بكفر الزيات

نظّمت مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا في كفور بلشاى مركز كفر الزيات في محافظة الغربية.

سلع وقوافل وملابس

وأشاد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن في الغربية، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أنّ أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، إضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأنّ الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية؛ لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

وأكد أنّ تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.