كسر في خط مياه رئيسي مغذي لـ 3 قرى تابعة لمركز سمسطا ببني سويف 

تسبب كسر مفاجئ في خط مياه ببني سويف، في ضعف وانقطاع المياه بـ3 قرى تابعة لمركز سمسطا، اليوم الجمعة، ودفعت شركة المياه بعدد من الفنيين للعمل على سرعة إصلاح العطل.

إصلاح عطل في خط مياه رئيسي

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحاسب نشأت معبد، رئيس مدينة سمسطا، بمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية من شركة المياه والوحدة المحلية، لإصلاح كسر في خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لقرية بني حلة ومنشأة أبو مليح وكفر بني علي، التابعة لمجلس قروي بدهل، والذي نتج عنه ضعف وانقطاع المياه ببعض المناطق في تلك القرى.

رفع الخلفات وكسح المياه

وتنفيذا لتكليفات محافظ بني سويف ، توجه رئيس المدينة لمتابعة الإجراءات التي تنفذها شركة مياه الشرب لإصلاح العطل، حيث تم الدفع بطاقم فني من الشركة والوحدة المحلية لموقع الكسر للقيام بأعمال الإصلاح ورفع المخلفات وكسح المياه الناتجة عن الكسر، مؤكداً على تنفيذ توجيهات المحافظ بتواجد كافة التنفيذيين المعنيين حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه.

وأكد رئيس المدينة أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد بتوفير عدد من سيارات مياه الشرب وتمركزها بالقرى لسد احتياجات المواطنين من المياه بالمناطق المتأثرة بالعطل، لحين الانتهاء من إصلاح العطل، بجانب تحقيق السيولة المرورية بمحيط أعمال الإصلاح، حيث تم تحويل سير السيارات إلى طرق أخرى حتى الانتهاء من الإصلاحات.