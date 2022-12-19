رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

ذكرت وزارة الداخلية، أنَّ الجهات المعنية رفعت 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة، كما تمّ تحرير 1946 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 651 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وتقدم وزارة الداخلية، الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

وحول العقوبات التي نص عليها قانون المرور الجديد، فيما يتعلق بمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات:

1- تقوم الجهات المعنية التابعة لوزارة الداخلية بسحب ترخيص السيارة لمدة بحد أدنى شهر و حد أقصى 3 أشهر.

2- بحسب قانون المرور الجديد فإن عقوبة مخالفة تركيب الملصق الالكتروني تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر لمالك السيارة.

3- عدم تركيب الملصق الإلكتروني يعرّض مالك السيارة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه.

4- وفقًا لقانون المرور الجديد فإنه يتمّ تطبيق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس أو الغرامة على المخالفين.