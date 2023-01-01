رسميا.. الإعلامي عباس ناصر مديرا عاما لقناة الغد

أعلن مجلس إدارة قناة الغد الإخبارية تعيين الإعلامي اللبناني عباس ناصر مديرًا عامًا للقناة، خلفاً للإعلامي أحمد حزوري، إذ إن إدارة القناة قد أبلغت العاملين فيها عبر البريد الإلكتروني صباح اليوم.

إعادة إطلاق القناة بشكل ومضمون جديدَين

يأتي هذا التعيين ضمن عدة تغييرات في هيكل الإدارة التنفيذي للقناة أجراها مجلس الإدارة مؤخراً كجزء من عملية تطوير شاملة على المستويين الإداري والفني، استعداداً للانتقال للمبنى الجديد وإعادة إطلاق القناة بشكل ومضمون جديدَين.

أهداف تلك التغييرات والتعينيات

وتهدف التغييرات إلى ضخ دماء جديدة بفكر جديد ورؤية مختلفة تسهم في وصول القناة الى قاعدة جماهيرية أوسع عبر شاشتها ومنصاتها الرقمية المختلفة، وشغل عباس ناصر مواقع ميدانية وقيادية عدة في عدد من القنوات الإخبارية العربية.