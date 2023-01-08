مصرع فتاة بعد إصابتها بحروق أثناء طهي الطعام في قنا

لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بحروق على خلفية نشوب النيران بجسدها أثناء الطهي في منزلها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي جنوب محافظة قنا.

مصرع فتاة في قنا

كان مرفق إسعاف قنا تلقى إخطارا يفيد اندلاع النيران ومصرع فتاة تدعى «آية أشرف حسن»، 20 عامًا، مقيمة بقرية جراجوس، ووصلت إلى المستشفى جثة هامدة نتيجة حروق بمختلف مناطق الجسم من الدرجة الثانية والثالثة.

الفتاة كانت تقلي الباذنجان

وأكدت التحريات أن الفتاة كانت تقوم بقلي الباذنجان في منزلها لإعداد وجبة الغذاء ولامست النار الزيت، ما أدى لاشتعال النيران بها وإصابتها بحروق خطيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت بالتحري حول الواقعة.