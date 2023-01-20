نصائح لقيادة السيارة بأمان أثناء الشبورة.. حدد سرعتك حسب مسافة الرؤية

وجه الخبير الأمني اللواء عبد الوهاب الراعي، نصائح مهمة للقيادة وقت الشبورة المائية والأمطار، موضحًا أنه في حالة الالتزام بالقانون ستتوقف الممارسات السلبية والقيادة المتهورة التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتساهم في زيادة نزيف الأسفلت.

نصائح للقيادة وقت الشبورة

وسرد عبد الوهاب الراعي عددًا من النصائح:

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

- في حال وجود أعطال أو حوادث يُرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

- يجب استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

- في حال اضطر الأمر الخروج أثناء سقوط الأمطار يجب التحكم في عجلة قيادة السيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من 40 - 50 مترا، وبسرعة 100 كم.

خفض سرعة السير

- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

- تجنب السير عكس الاتجاه، أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا لوقوع الحوادث.