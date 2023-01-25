علامات الطفل السليم حديث الولادة.. الهدوء عند سماع صوت أمه وتغيير الحفاضة

ترغب كثير من الأمهات، في معرفة مدى سلامة طفلهن حديث الولادة، إذ يشعرن بالقلق الشديد، خاصة إذا كان المولود الأول لها، وهنا تسأل عن العلامات الأساسية، التي تمكنها من اختبار صحة الطفل، أو تضطر إلى اللجوء إلى طبيب مختص، في حال لاحظت علامات غريبة في جسده أو في تعبيرات وجهه.

علامات الطفل السليم حديث الولادة

ينمو الطفل في الشهر الأول والثاني 1 سم، ويزيد من 5 إلى 7 جرامات أسبوعيا خلال الأشهر الستة الأولى، ويتزايد وزن الطفل السليم كل 5 أشهر، بحسب موقع «ويب طب»، الذي أبرز علامات الطفل السليم حديث الولادة، كالتالي:

- يهدأ الطفل عند سماع صوت الأم أو لمسها له، إذ يستمر في أيامه الأولى، في البحث عن صوتها، والشعور بحرارة جسمها، وعندما يهدأ بمجرد اقتراب الأم منه، فهذا مؤشر عن النمو السليم للطفل.

- ينام بطريقة منتظمة، فمعظم الأطفال لديهم نمط نوم منتظم، مع عدد أقل من الانقطاعات.

- يلاحظ الأنماط، الألوان، والحركة، فإذا كان الطفل يتابع في فضول الألعاب المتحركة، فهذا يعد دليلا على أن بصره يزداد حدة، ومؤشر قوي على تطور الدماغ لديه.

- ينتبه إلى الأصوات الجديدة، فعندما يزداد فضوله بشأن سماع صوت ما يحدث حوله، فهذا يعتبر من ضمن المؤشرات، أن الطفل يتمتع بصحة جيدة.

- يحتاج إلى تغيير مقاس حفاضاته بشكل مستمر، إذ يعد ذلك أفضل علامة على زيادة وزن الطفل، وهذا يؤكد على حصوله على كميات كافية من الحليب، وينمو بمعدل صحي.

علامات تدل على نمو الطفل بشكل طبيعي

قال الدكتورمحمد رفعت، استشاري طب الأطفال، أن الطفل في الأشهر الأولى من ولادته، يطور من مهاراته المختلفة، التي لا تقتصر فقط على البكاء أو الرضاعة، إنما تكون لديه درجة عالية من الانتباه والاستجابة.

وأشار رفعت، خلال لقاء في برنامج «يحكى أن»، المعروض على فضائية «القناة الأولى المصرية»، إلى أن الطفل في الأربعة أسابيع الأولى من ولادته، يكون لديه نموا ملحوظا في شكل الجسم، خاصة إن كان جسمه على شكل كروي في مراحل تكوينه كجنين، ومع مرور الوقت يصبح جسمه أكثر استقامة من ذي قبل، مؤكداضرورة أن تنتبه الأم إلى رأس الطفل، وعدم تعريضه لأي نوع من الاهتزاز كملاعبته، إنما يجب حمله بهدوء.

نصائح للأمهات حديثي الولادة

أكد استشار طب الأطفال، أن الجنين قبل ولادته، يمرن عضلات جسمه بشكل مستمر، فحركاته الكثيرة والغريبة، دليلا واضحا على صحته الجسدية، موضحا أن حركات اليدين والرجلين عند الطفل في الشهر الأول من الولادة، يطلق عليها «حركات عصبية عشوائية»، لأنها تفتقد التركيز والتحكم، وتعد في غاية الأهمية، كونها تقوي عضلات الجسم، وتنبه جهازه العصبي، محذرا الأم من أن تضع مولودها على بطنه وهو نائما.