«الشماع» يكشف تفاصيل «الشوارع الخلفية» بمعرض الكتاب: بطله اللورد كرومر

قال الكاتب الروائي والصحفي محمد الشماع، إن الكتاب الخاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب يسمى «الشوارع الخلفية»، ويدور حول المهمل والمسموم في تاريخ مصر من سنة 1882 فترة دخول الاحتلال البريطاني لمصر حتى سنة 1952 خلال فترة الجلاء.

روايات اللورد كرومر مُصدق بها

وأضاف «الشماع»، خلال حواره عبر فضائية «dmc»، أن الفترة الخاصة بالكتاب احتوت على تاريخ أشبه بالمسموم، إذ أنه دخل بشكل أو بأخر في شرايين التاريخ الرسمي، فأصبحت روايات اللورد كرومر «أول معتمد بريطاني في مصر» مُصدق بها، متابًعا: «كرورمر أكيد كان عنده مشكلة مع الثورة العرابية فسماها هوجة».

بطل كتاب «الشوارع الخلفية»

وتابع أن بطل كتابه «الشوارع الخلفية» هو اللورد كرومر، موضحًا أن اختار تلك الشخصية بالتحديد كون كتاب «كرورمر» الذي يُعرف بـ«لمحة عامة عن مصر» ممتلئ بالغلطات التاريخية ووجهة نظر المستعمر في الأساس، مضيفًا: «حبيت اني أواجه روايات اللورد كرومر التي ترسبت لدى المؤرخين المصريين».

وأشار إلى ان هناك العديد من المؤرخين المصريين تبنوا نفس وجهة نظر اللورد كرومر، وبالتالي كتبوا عن ذلك، موضحًا: «أنا صحفي، ولكني باحث، ذلك لدي مكتبة ضخمة للغاية من الأرشيف الصحفي القديم، إلى جانب أرشيف كبير للأخبار نظرًا لطبيعية عمله».