محافظ جنوب سيناء: تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في جميع المدن أسوة بشرم الشيخ

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بمدن المحافظة أسوة بشرم الشيخ، موضحًا أنهم نجحوا خلال قمة المناخ في توقيع عقد مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال لرفع 30 طنا من المخلفات في مدينة السلام.

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن باقي المدن سوف يجري فيها تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لتنفيذ خطة التحول إلى المدن الخضراء لتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة.

50 مليون جنيه لإدارة المنظومة في طور سيناء

وقال محافظ جنوب سيناء إن مدينة طور سيناء رصدت مبلغ 50 مليون جنيه تقريبا من أجل إدارة منظومة المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أنه التقى اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية أول أمس لتطوير المنظومة.

وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروعات في مجال المخلفات الصلبة، أبرزها تنفيذ مدفن صحى آمن في مدينة الطور بالمنطقة الصناعية بتكلفة تبلغت نحو 35 مليون جنيه، وإنشاء 4 محطات للفرز بتكلفة 15 مليون جنيه.

تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ أصبحت بعد قمة المناخ واحدة من المدن الخضراء في العالم وجرى تطويرها بشكل أبهر العالم أمام المشاركين في COP 27، لافتًا إلى أن تحالف جرين بلانت وبيئة سوف يتسلمان العمل رسميًا في شرم الشيخ مع بداية مارس المقبل بعد أن ادار التحالف المنظومة خلال قمة المناخ.

وتابع أن الرئيس السيسي وجه بضرورة التحول إلى الأخضر للمحافظة على البيئة وزيادة الاعداد السياحية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء إجازة بدون تلوث.