«تموين بورسعيد» تطلق قوافل أهلا رمضان بتخفيضات من 15 إلى 20%

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد اليوم قوافل أهلا رمضان بأحياء المحافظة وتضم 6 سيارات متنقلة تجوب ميادين وأحياء وقرى الجنوب ببورسعيد.

وأوضح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد في بيان، أن سيارات قوافل أهلا رمضان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد «ثابت»، أن ذلك يأتي استكمالاً لجهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين، موضحا وكيل تموين بورسعيد، أن تنظيم القوافل تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية وكبار مسئولي الرقابة و قيادات مديرية التموين.

تخفيضات من 15 إلى 20%

وأكد ثابت توافر السلع الغذائية والاستراتيجية ومنها (الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والسكر والمعلبات والمنظفات) بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق التجارية تصل من 15 إلى 20%.

وأعلن ثابت أنه وجه بالدفع بسيارات محملة بأسطوانة غاز البوتاجاز إضافية للحصة وأكد على توفيرها بسعر 75 جنيها للأسطوانة خاصةً لزيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء بقرى الجنوب.

صرف نقاط الخبز

وأشار إلى أنه يتم الآن صرف جميع مقررات الدعم التمويني ونقاط الخبز للمواطنين بمحافظة بورسعيد وذلك لأصحاب البطاقات الذكية.

وأرسل رسالة اطمئنان مجدداً لمواطني محافظة بورسعيد وشدد على توافر كافة السلع الاساسية الغذائية وغير الغذائية داخل محافظة بورسعيد التي تكفى جميع المواطنين وصرح بأن المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية طبقا لمواعيد العمل المحددة وأن حصص المخابز تصرف بشكل يومي وبالشكل المعتاد مما يوفر وصول الخبز المدعم للمواطنين.