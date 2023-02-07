المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض الكتاب: الإقبال الجماهيري أذهل الجميع

قال مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ من الشخصيات العامة التي شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب شعرت بالفخر بعد الإقبال الجماهيري على المعرض، «كم من شهادة سمعتها بأذني من قامات مصرية حقيقية كانت سعيدة جدا، هناك قامات بحجمها الثقافي والتنويري كانت تأتي إلى المعرض مرة وإثنين وثلاث وأربع مرات، وهذا يدل على أن هناك شيء حدث في هذا العام كان يستحق أن يأتي إليه المشاركون».

مصر هي المظلة التي تحوي الجميع ثقافة وعلما

وأضاف المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال حواره على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي أنّ مصر هي المظلة التي تروي الجميع بالثقافة والعلم في كل فروع المعارف وغيرها، ومن بينها القراءة والإبداع والتفكير، وهذا هو منطق الثقافة المصرية في هذه الدورة: «من الفعاليات المهمة بالمعرض، اللقاءات التي كانت تبحث عن الأسماء البارزة في الثقافة المصرية والوعي الإنساني المصري سواء كان بالأداء أو الكتابة، فقد كان اختيار الشخصيات موفقا».

المبادرات داخل البرنامج الثقافي يجب إلقاء الضوء عليها،

وتابع المنسق العام للبرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: «المبادرات داخل البرنامج الثقافي يجب إلقاء الضوء عليها، وبخاصة أن المعرض ليس معرض وزارة الثقافة فقط، وإنما هناك مؤسسات تناقش قضايا المرأة كان لها مؤسسات داخل البرنامج الثقافي، وهو ما ينطبق على الطفل وذوي الهمم، كل هذه قضايا داخل المجتمع يجب أن ينظر إليها من خلال المناقشات والندوات وليس الكتب فقط».