قطع المياه في الدقهلية والإسكان الاجتماعي بأكتوبر.. اعرف المواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وجهاز تنمية حدائق أكتوبر، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، نظرا لأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مركز ومدينة شربين بالكامل «جزء من مركز بلقاس - قرى بسنديلة، ديملاش، حلاوة، العلاوية، شركة بسنديلة، الجوادية، جحوش، المحفوظة، عزبة الحاج شربينى، الزهراء، أبو طه، السبخاوية، أبو نور الدين، النجايوه، تل عميرة، برهام، عزبة عبد النبي، أبو بصل»، إضافة إلى جزء من مركز طلخا «قرى الحاج خليل، بساط، ديسط، بطره، كفر بساط، كتامة، والعزب التابعة لهذه القرى»، لمدة 7 ساعات، بدءا من الساعة 10 صباح اليوم الخميس، وحتى 4 مساء.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه، أعمال الصيانة بخط 600 مم، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مدة قطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي بأكتوبر

وكشف جهاز تنمية حدائق اكتوبر، أنه سيجرى قطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة يوم السبت المقبل، بدءا من الساعه التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل، أي مدة 15 ساعة، لافتا إلى أن السبب وراء قطع المياة يرجع إلى أعمال الربط على خط 700 مم مغذي للمشروع.

وأشار الجهاز إلى أنه في حال وجود أي شكاوى من المواطنين، الاتصال على رقم الشكاوي الموحدة، التي تتضمن شكاوى في ملفات الزراعة والطرق والمياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة والنظافة، لافتا إلى أن رقم 15100 للشكاوي الموحدة أو إرسالها على الواتس 01006473316.