المشدد 10 سنوات لشاب متهم بالاعتداء على طفل تحت تهديد السلاح بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة شابًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بالاعتداء على طفل وإلحاق الضرر الجسيم به.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية رقم 11709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 3903 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، إذ أحالت جهات التحقيق المتهم «السيد ع ال أ»، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بخطف طفل في يوم 7 ديسمبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة بلبيس، وقد تعدى على الطفل المدعو «ف.ع» تحت تهديد السلاح.

التعدي على طفل تحت التهديد

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، واستدرجه واقتياده لمحل الواقعة لإبعاده عن العيون والتحكم به دون معاناة، قاصدًا التعدي عليه تحت تهديد السلاح، واقترنت الجناية بجناية أخرى وهي أنه تعدى على الطفل المجني عليه بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.