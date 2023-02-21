حالات حصول الموظفة على تعويض عن الأجر.. بينها الحمل والولادة

كفل المشرع المصري في مختلف القوانين حقوق المرأة المصرية سواء كانت امرأة عاملة أو ربة منزل، وحدد قانون التأمينات والمعاشات تعويض الأجر التي تحصل عليه الموظفة والمؤمن عليها في القانون، موضحًا حالات الحصول على تعويض الأجر والنسبة المرتبطة به، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

تعويض الأجر في حالات الحمل والوضع

وأوضحت المادة 77 من قانون التأمينات والمعاشات أن للمرأة العاملة المؤمن عليها في القانون تستحق تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، ويأتي ذلك في إطار مراعاة الظروف الاستثنائية للمرأة العاملة من حمل ووضع وخلافه.

وأضاف قانون التأمينات والمعاشات أن للمرأة العاملة لها تعويضا عن الأجر بنسبة 75% عند مدة إجازة الحمل والوضع التي نص عليها قانون الطفل أو العمل أو في أنظمة العاملين المدنيين بالدولة سواء في القطاع العام أو بقطاع الأعمال العام، ويكون ذلك بحسب الأحوال.

مدة الاشتراك في التأمين

وأشارت مادة القانون إلى أنه لا يجوز أن تقل مدة اشتراك الموظفة في التأمين عن 10 أشهر حتى يحق لها الحصول على 75% تعويض الأجرعن مدة إجازة الحمل والوضع التي نص عليها القانون.