«البرلمان الدولي»: تجربة مصر في مكافحة الإرهاب جيدة وتدعو للفخر

قال رئيس اتحاد البرلمان الدولي دوارتي باتشيكو، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية استطاعت أن تتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية بحكمة بالغة، في إشارة إلى أن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف جيدة جدا وتدعو للفخر.

العالم تابع مكافحة مصر للإرهاب

وأضاف «باتشيكو»، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أن البرلمان الدولي والعالم تابعوا ما عانت منه مصر خلال مكافحة الإرهاب في الأعوام الماضية، إلا أنها استطاعت التغلب على هذه المشكلة، ولا نقول هذا بنسبة 100%؜، لأنه لا توجد دولة في العالم بعيدة عن خطر الإرهاب، لكن مصر حققت نجاحا واستقرارا كبيرا بفضل المنهج الذي اتبعته والقائم على الأمن والفكر والاقتصاد والتنمية.

وأشار إلى أنه بجانب النجاح الأمني، حققت مصر أيضا نجاحات اقتصادية ملموسة، نظرًا للترابط الوثيق بين الاقتصاد والاستثمار والأمن، وقال إنه على سبيل المثال، لن يأتى سائح إلى بلد غير آمن، في إشارة إلى أن الاستراتيجيات الناجحة التي تبنتها القاهرة في مجال مكافحة الإرهاب تستحق الاستفادة منها، ويمكن مشاركتها مع الدول الأخرى التي تعاني من المشكلات الأمنية.

المنهج الفكري له أهمية في مواجهة التطرف

وشدد رئيس اتحاد البرلمان الدولي على أن المنهج الفكري في مواجهة التطرف لا يقل أهمية عن العسكري والأمني، وقال إنه عندما قام تنظيم داعش الإرهابي بتوسيع نفوذه في العراق وسوريا، استقطب شبابا أوروبيين لديهم مؤهلات جامعية وينتمون إلى الطبقات الوسطى.

وأضاف أن عملية استقطابهم ليست بسبب الفقر وتردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وإنما بسبب حاجتهم إلى الأمل وضمان مستقبل حياة أفضل، وهذا الأمر الذي يلجأ إليه المتطرفون من خلال الزعم بإدخالهم الجنة، لافتا إلى ضرورة تعزيز الوعي الفكري والديني، والتأكيد على أن المرء ليس أمامه سوى العمل والاجتهاد من أجل تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية وليس السعي وراء الأوهام.