شهود عيان يروون مأساة وفاة 6 شباب في الجيزة بسبب تسرب غاز.. «بيجروا ورا أكل عيشهم»

استيقظ أهالي منطقة B2 التابعة لأكتوبر في جنوب محافظة الجيزة على مشهد سيظل عالقا بأذهانهم أبد الدهر، وتمثل في وفاة 6 أشخاص إثر تسرب غاز داخل شقتهم، وحضر رجال البحث الجنائي لمعاينة المكان الذي شهد الحادث في حضور فريق النيابة العامة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وخلال فحص جثامين المتوفين تبين أنهم عمال «أرزقيه» أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عامًا، وجاءوا من محافظتي بني سويف وسوهاج للعمل في منطقة السادس من أكتوبر ويدعون «طارق.م» 23 سنة، و«وليد» 29 سنة، و«محمد س» 23 سنة، و«يوسف ع» 23 سنة، و«بدوى ب»، 33 سنة، و«عبد الله .ح» 19 سنة.

العقار الذي شهد الواقعة

أصوات عالية من الجيران

شهود العيان والجيران كشفوا تفاصيل جديدة في حديثهم لـ«الوطن»، مشيرين إلى أنهم استيقظوا على أصوات عالية من الجيران داخل أحد المنازل المكونة من طابقين وأسرعوا لمعرفة الأمر ليكتشفوا الواقعة ووجود قوات الأمن وسيارات الإسعاف ينقلون الضحايا، ورائحة الغاز مسيطرة على المكان.

وأكدوا أن الضحايا عمال حضروا منذ ما يقرب من 10 أيام للعمل، ولا يعرف عنهم أحد شيئا ولا يوجد أي حديث سابق بينهم وبين الجيران.

وقال «محمود أحمد»، أحد شهود العيان، إن العمال جميعم سباكين وفيهم من يمتهن مهن أخرى، ويسكنون مع بعضهم في نفس الشقة، موضحا أن أحد الشباب اكتشف الواقعة عندما أتى للاطمئنان عليهم لتأخرهم عن ميعاد عملهم ليجدهم جثثا هامدة.

بداية التفاصيل

تعود تفاصيل الحادث عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بالعثور على جثث 6 أشخاص داخل إحدى الشقق السكنية بـ6 أكتوبر؛ أعمارهم تتراوح بين 21 إلى 24 عامًا، ونقلت الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهم.