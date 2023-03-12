تجديد حبس سيدة بتهمة التسبب في وفاة طفلتها بـ 15 مايو

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمة في قضية قتل طفلتها الرضيعة بسبب الاهمال بمدينة 15 مايو، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

استقبال جثة طفلة رضيعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد لقسم شرطة 15 مايو بمدرية أمن القاهرة، من المستشفي العام، بلاغا باستقبال جثة طفلة رضيعة تدعى «ج. خ»، متوفاة جراء إصابتها بحالة إعياء شديدة ويرجح وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين إصابة المجني عليها بحالة إعياء بسبب تعرضها للإهمال علي يد والدتها.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المتهمة، وأمكن ضبط والدة المجني عليها.جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

ومن جانبه أوضح الخبير القانوني محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري، قائلا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».