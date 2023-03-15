مدير مصنع الأمونيا السائلة: نعمل بطاقة إنتاجية 1200 طن في اليوم الواحد

قال شافعي عبدالمنعم مدير مصنع الأمونيا السائلة، إنَّ المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 1200 طن باليوم، إذ تتمّ العملية الإنتاجية من خلال 3 مراحل، المرحلة الأولى تمّ فيها إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي، عن طريق مروره داخل فرن درجة حرارة 1200 درجة بعد نزع الكبريت، والمرحلة الثانية يتمّ فيها تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين المستخلص من الهواء الجوي لإنتاج غاز الأمونيا.

تشغيل التوربينات البخارية من تفاعلات كيميائية

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أنَّ الطاقة الناتجة من تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين المستخلص من الهواء الجوي، تستغل في إنتاج البخار اللازم لتشغيل التوربينات البخارية داخل وحدة الضواغط، مبينًا أنَّ المرحلة الثالثة يتمّ فيها إسالة غاز الأمونيا بالتبريد على عدة مراحل وتخزين المنتج داخل خزان سعة 15 الف طن.