رئيسة القومي للمرأة تشارك في حفل إطلاق مؤسسة الابتكار للتنمية المستدامة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، في حفل إطلاق مؤسسة الابتكار للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى دعم المشروعات القائمة على الفن وتدعم المرأة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الشخصيات العامة.

المجلس القومي للمرأة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، خالص التهاني لكل الحضور بمناسبة أعياد المرأة المصرية، مشيدة بالعلاقة المتميزة وحوار الأجيال القائم فى مؤسسة الابتكار، مؤكدة أنه يساهم فى نقل الخبرات، والتغلب على التحديات والمعوقات التي تقف فى تحقيق الإبداع والتنمية.

كما أشادت مايا مرسي، بالأفكار التى خرج بها حفل الإطلاق اليوم، التي تضمنت إنشاء متحف للمرأة، وتوفير الدعم لرائدات الأعمال ورواد الأعمال الشابات والشباب، مشددة على أن المجلس يقدم كل الدعم لمؤسسة الابتكار للتنمية، إيمانا بأهمية دعم الفكر الإبداعي لدى النشء، مؤكدة أن المرأة المصرية دائما تميزت بالإبداع والفن، ويجب أن يستمر فنها فى أن يجوب العالم.

مؤسسة الابتكار للتنمية

فيما تفقدت رئيسة القومي للمرأة معرض «womenovation»، وعبرت عن سعادتها بما أنتجه فنانات وفنانين مصريين، موضحة أن كل قطعة تميزت بالإبداع والإبتكار والفن.