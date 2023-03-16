حبس عاملين بمطروح بتهمة التعدي على سائق أجرة لسرقة سيارته

أمرت جهات التحقيق بحبس متهمين بالتعدي على سائق سيارة أجرة، في مطروح لسرقته، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال السلاح إلى الطب الشرعي لمعاينته وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بداية الواقعة

كان بلاغ وصل إلى قسم شرطة مطروح من أحد المستشفيات، باستقبالها سائق سيارة أجرة مُصابًا بجروح قطعية متفرقة، وتبين من الفحص، أنه حال استقلاله للتاكسي قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيلة لإحدى المناطق، وتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته واستولى على التاكسي، وهاتفه المحمول، رخصتي التسيير والقيادة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض سكين، وقيامه بالاتفاق مع الثاني على تسليمه التاكسي؛ لبيعه وعقب ارتكابه الواقعة قام بترك التاكسي بجوار مسكنه، تمهيداً لتسليمه للثاني وتحرر محضر بالوالقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

قال المحامي سمير عبد العظيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».