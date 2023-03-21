«نور» طفلة بالإسكندرية تحقق ذهبية بطولة إفريقيا في رياضة «الساندا»

حققت الطفلة نور محمد عبدالسلام المركز الأول فى بطولة إفريقيا الأولى لرياضة «الساندا»، والتي أقيمت لأول مرة في استاد القاهرة الدولي فى الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

أول ميدالية ذهبية في البطولة

وقال شهاب الدين أحمد بغدادي، مدرب الووشو كونغ فو، لـ«الوطن»، إن «نور» من الإسكندرية، وهي طالبة بمدرسة الشهيد صابر أبو العنين الابتدائية بالمكس، حيث استعدت جيدا للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية، وكان لديها إصرار على تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، لتكتب اسمها بحروف من نور كأول بطلة رسمية للعبة «الساندا»، إحدى ألعاب الووشو كونغ فو، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ولديها إصرار على تحقيق مزيد من البطولات.

«نور» تهدي الميدالية الذهبية لوالدتها

«أهدي هذا الفوز والميدالية الذهبية لوالدتي».. هكذا عبرت البطلة الصغيرة نور محمد عبد السلام لـ«الوطن» عن فرحتها، تزامناً مع احتفالات عيد الأم، قائلة: «أنا سعيدة جداً بتحقيق المركز الأول، وشرّفت مدربي ووفيت بوعدي معه بتحقيق الميدالية الذهبية، خاصة أن البطولة تقام لأول مرة في تاريخها، إضافة أنها مقامة في مصر، وكان لابد من أن أرفع علم بلدي على أرضها، ووفقني الله في تحقيق البطولة، وأستعد مع مدربي الكابتن شهاب للمشاركة في بطولة العالم والحصول على الذهبية أيضاً».