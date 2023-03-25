موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر

تساؤلات كثير من قبل الجمهور عن موعد عرض الحلقة الثانية مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، وذلك بعد عرض الحلقات السابقة من المسلسل التي نالت إشادات عديدة من المتابعين، والذي يُعرض على شاشتي «الحياة وDMC»، وبدأت أحداث بالتشويق للجمهور على مدار يومين سابقين، حتى أصبحوا ينتظرون تتبع الأحداث وما سيجرى خلال الحلقات الجديدة على مدار 15 حلقة في شهر رمضان الكريم، الذي يشارك به أبطال العمل ضمن السباق الرمضاني.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

الفنان ياسر جلال، خلال شهر رمضان 2023 يقدم دراما مشوقة في الإطار الرومانسي، للمرة الأولى، وغّير جلده من التشويق والأكشن، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى وباقي أبطال العمل.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

يعرض العمل الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 على قناتي مختلفتين في شهر رمضان، أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

الجودة:SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يبحث جمهور ومحبي العمل الدرامي عن مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثالثة، والتي من المقرر أن تُعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساء.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

قصة وأحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية بجانب من التشويق، حيث يشهد مسلسل قصة حب قوية، على الرغم من أنها شهدت العديد من الصعاب تكللت في النهايه بالزواج، والتي يقوم بالبطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر.