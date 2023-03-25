تفاصيل مسابقة بانوراما رمضان لطلاب الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن إطلاق مسابقة بانوراما رمضان للطلاب وهي أكبر مسابقة شاملة لطلاب المدارس خلال شهر رمضان.

وتضم مسابقة بانوراما رمضان 10 مجالات متنوعة مرتبطة بالتوجيه المدرسي بينها التربية الاجتماعية والمسرحية والفنية والموسيقية والمكتبات والتربية الرياضية واللغة العربية والتربية الدينية وتوجيه الموهوبين والتعلم الذكي والاقتصاد المنزلي.

مسابقة بانوراما رمضان

بدأ قطاع التعليم بالوادي الجديد في تنفيذ فعالياتها منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك، بنشر الأسئلة الخاصة بالمسابقة على صفحة مديرية التربية والتعليم على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليتمكن المتابعون من الإجابة على الأسئلة والمشاركة بالمسابقة.

أهداف مسابقة بانوراما رمضان

تستهدف مسابقة بانوراما رمضان الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد بداية من مرحلة رياض الاطفال مرورا بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وصولا للمرحلة الثانوية بشقيها العام والفني فضلا عن طلاب التربية الخاصة بجميع الإدارات التعليمية.

30 سؤالا في مسابقة بانوراما رمضان

وتقوم مسابقة بانوراما رمضان على طرح 30 سؤالا متنوعا ما بين الدين واللغة خلال 30 يوما في رمضان على صفحة موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ثم يتم اختيار 3 فائزين من كل إدارة تعليمية عقب إرسالهم للإجابة الصحيحة.