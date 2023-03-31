4 أحداث بالجمعة الثانية من رمضان.. بينها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

شهد اليوم الجمعة 31 مارس 2023، ثاني أيام الجمعة في شهر رمضان الكريم، عددا من الأحداث المهمة، حيث افتتح نحو 52 مسجدا في 20 محافظة، إضافة إلى أن اليوم سيكون آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا للممولين.

افتتاح مساجد

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الثانية من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، 52 مسجداً في 20 محافظة.

وكان من بين تلك المساجد 39 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، بالإضافة إلى 13 مسجداً صيانة وتطويراً، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

من المقرر أن يكون اليوم الجمعة، آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وفي هذا الصدد طالب رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة اليوم، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

ونفت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، بمصلحة الضرائب المصرية، مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2021 التي تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق لـ31 مارس الحالي بالنسبة للشخصيات الطبيعية والأفراد.

خطبة الجمعة

كان موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «الصوم وأثره في تربية النفس»، وجاء فيها أنّ الصائمُ الحقُّ يعلمُ يقينًا أنّ اللهَ سبحانَهُ مُطلعٌ عليهِ في كلِّ زمانٍ وفي أي مكانٍ، يسمعُ أقوالَهُ، ويرى أفعالَهُ، ويعلمُ أحوالَهُ.

أكبر ديناصور في العالم

ويشهد متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية، لندن، عرض هيكل أكبر ديناصور على وجه الأرض، حيث يُعرف باسم «باتاجوتيتان مايورم».