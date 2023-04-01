الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطالب بعودة المرأة الأفغانية للعمل

أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدى أفغانستان، شون كالاهان، ضرورة السماح للمرأة الأفغانية بالعودة للعمل حتى يمكن للعائلات هناك كسب قوتهن والمساعدة بذلك على تحقيق الأهداف التنموية في أفغانستان.

وأعرب مدير بعثة الوكالة الأمريكية عن أسفه للوضع الذي وصل إليه حال المرأة في أفغانستان، في تغريدة نشرها اليوم السبت، على «تويتر».

عودة المرأة الأفغانية للعمل يحقق أهداف التنمية

وقال كالاهان في تغريدته: «يتعين السماح للنساء الأفغانيات بالعودة للعمل وكسب لقمة العيش لأنه لا يمكننا المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافنا التنموية في أفغانستان طالما أن هناك حالة من الرجعية يتم فيها حرمان أكثر من نصف السكان من العمل».

ولفت مدير البعثة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقيم شراكة مع منظمة «جذور السلام» في أفغانستان من أجل دعم النساء الرائدات هناك من خلال توفير فرص التدريب والموارد اللازمة لدعمهن.

من جانبها، وصفت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية وضع المرأة في أفغانستان بأنه «قاتم في ظل حكم حركة طالبان التي تحرم المرأة من العمل ومن الحصول على حقوقها الأساسية»، وذكرت أن النساء الأفغانيات تحث المنظمات الدولية مجددا على تقديم الدعم لهن، خاصة وأن الكثيرات منهن تتولى شئون إعالة عائلاتهن؛ ولذلك ترغبن في العودة للعمل لتلبية احتياجات أطفالهن.

وأشارت القناة الأفغانية إلى أن المعونات الإنسانية صارت مسألة أساسية لمساعدة الشعب الأفغاني على المعيشة، مضيفة أن العديد من المنظمات الوطنية والدولية انتقدت السياسة القمعية التي تنتهجها حركة طالبان منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان، حيث كثفت طالبان حملتها لقمع حقوق المرأة وحريتها؛ مما اضطر هذه المنظمات إلى التحذير من أن هذه السياسة ستؤدي إلى انتشار الفقر والبطالة والتطرف وتشجيع إيواء الإرهابيين في أفغانستان، وهو ما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين.